Вірменія ратифікувала Римський статут, який дозволяє арештувати диктатора Путіна

Засідання парламенту у Вірменії. Фото ілюстративне: google

На Національних зборах Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). "За" проголосували 60 депутатів.

Про це повідомляє видання News Armenia.

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Вірменія ратифікувала Римський статут

Відтак, згідно Римському статуту, Вірменія має право заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якому МКС видав ордер на арешт.

"За" ратифікацію відповідного законопроєкту проголосували 60 депутатів, 22 виступили проти, зокрема, фракції "Вірменія" та "Честь маю". У той же час, для схвалення необхідно було 54 голоси.

Варто відзначити, що Вірменія підписала Римський статут ще у1999 році, але не ратифікувала його.

Ордер на арешт для Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт президента росії Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Відтак, згідно з ордером, держави-сторони Римського Статуту мають заарештувати Путіна, якщо він з’явиться на їхній території.

Своєю чергою, Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Путіна. Президент наголосив, що це історична подія, яка стане початком відповідальності РФ за всі злочини.