Армения и Азербайджан проведут мирные переговоры

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Фото: росСМИ

Армения и Азербайджан проведут переговоры, чтобы попытаться нормализовать отношения. Они пройдут завтра, 30 апреля.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Армении, передает Reuters.

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Переговоры между Арменией и Азербайджаном

"С 30 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом. Запланирован очередной раунд переговоров по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", — сообщила пресс-секретарь министра Ани Бадалян.

Азербайджан пока официально не подтверждал проведение встречи.

Напряженность между Арменией и Азербайджаном снова растет из-за спорного региона Нагорного Карабаха, куда в 2020 году были введены российские миротворцы, чтобы завершить войну.

Напомним, что Армения считает нецелесообразным проведение учений Организации договора о коллективной безопасности на своей территории. Страна опасается за свою безопасность на фоне эскалации напряжения на границе с Азербайджаном.

Также мы писали, что ситуация в Нагорном Карабахе была более-менее стабильной — без масштабных открытых столкновений — до 2020 года, когда Азербайджан решил начать кампанию по возвращению униженной территории 25 лет назад. Благодаря турецкому оружию азербайджанцы без особого труда разгромили армянскую армию.