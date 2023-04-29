Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Армения и Азербайджан проведут мирные переговоры arrow

Армения и Азербайджан проведут мирные переговоры

29 апреля 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Армения и Азербайджан проведут мирные переговоры
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Армения и Азербайджан проведут переговоры, чтобы попытаться нормализовать отношения. Они пройдут завтра, 30 апреля.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Армении, передает Reuters.

Читайте также:

Переговоры между Арменией и Азербайджаном

"С 30 апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян будет находиться в Вашингтоне с рабочим визитом. Запланирован очередной раунд переговоров по соглашению о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", — сообщила пресс-секретарь министра Ани Бадалян.

Азербайджан пока официально не подтверждал проведение встречи.

Напряженность между Арменией и Азербайджаном снова растет из-за спорного региона Нагорного Карабаха, куда в 2020 году были введены российские миротворцы, чтобы завершить войну.

Напомним, что Армения считает нецелесообразным проведение учений Организации договора о коллективной безопасности на своей территории. Страна опасается за свою безопасность на фоне эскалации напряжения на границе с Азербайджаном.

Также мы писали, что ситуация в Нагорном Карабахе была более-менее стабильной — без масштабных открытых столкновений — до 2020 года, когда Азербайджан решил начать кампанию по возвращению униженной территории 25 лет назад. Благодаря турецкому оружию азербайджанцы без особого труда разгромили армянскую армию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас