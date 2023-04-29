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Вірменія та Азербайджан проведуть мирні переговори

29 квітня 2023 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вірменія та Азербайджан проведуть мирні переговори
Голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вірменія та Азербайджан проведуть переговори, аби спробувати нормалізувати відносини. Вони відбудуться завтра, 30 квітня.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Вірменії, передає Reuters.

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Переговори між Вірменією та Азербайджаном

"З 30 квітня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом. Заплановано черговий раунд переговорів щодо угоди про нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном", — повідомила прессекретар міністра Ані Бадалян.

Азербайджан поки офіційно не підтверджував проведення зустрічі.

Напруженість між Вірменією та Азербайджаном знову зростає через спірний регіон Нагірного Карабаху, куди в 2020 році були введені російські миротворці, щоб завершити війну. 

Нагадаємо, що Вірменія вважає недоцільним проведення навчань Організації договору про колективну безпеку на своїй території. Країна боїться за свою безпеку на тлі ескалації напруги на кордоні з Азербайджаном.

Також ми писали, що ситуація в Нагірному Карабасі була більш-менш стабільною — без масштабних відкритих зіткнень — до 2020 року, коли Азербайджан вирішив розпочати кампанію з повернення території, яку він втратив, принижений, 25 років тому. Завдяки турецькій зброї азербайджанці без особливих зусиль розгромили вірменську армію.

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