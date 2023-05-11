Армения и Азербайджан заявили об эскалации на границе, есть ранены

Армянско-азербайджанская граница. Фото: росСМИ (иллюстративное)

Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана с 6 часов утра начали обстреливать из минометов и артиллерии армянские позиции в направлении Сотка в Гегаркуникской области страны.

Об этом сообщает "Радио Азатутут".

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Что известно

По состоянию на 8 часов утра известно о трех раненых с армянской стороны, сообщил представитель министерства Арам Торосян. По его словам, Вооруженные силы Азербайджана также открыли огонь в направлении машины скорой помощи, в которой находился раненый военнослужащий.

По состоянию на 9:00 подразделения ВС Азербайджана продолжают вести артиллерийско-минометный огонь по армянским позициям, расположенным в направлении Сотка, отметили в оборонном ведомстве Армении, добавив, что в других направлениях ситуация относительно спокойная.

В Минобороны Армении также опровергли распространенную азербайджанскими медиа информацию о том, что армянская сторона использует иранские беспилотники.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что от прицельного огня военнослужащий сверхсрочной службы азербайджанской армии получил тяжелое ранение в голову. Баку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огня.

"С утра 11 мая вооруженные силы Армении, еще больше нагнетая обстановку, ведут минометный обстрел позиций азербайджанской армии с позиций в Зодском направлении Басаркечарского района. Подразделения азербайджанской армии принимают необходимые ответные меры", — говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что напряженность между Арменией и Азербайджаном снова возросла из-за спорного региона Нагорного Карабаха, куда в 2020 году были введены российские миротворцы, чтобы завершить войну.

Напомним, 30 апреля Армения и Азербайджан провели мирные переговоры. Сообщалось, что обе страны принципиально согласились на определенные условия и стали лучше понимать позиции друг друга по нерешенным вопросам.