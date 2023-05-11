Вірменія та Азербайджан заявили про ескалацію на кордоні, є поранені

Вірменсько-азербайджанський кордон. Фото: росЗМІ (ілюстративне)

Міністерство оборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану з 6 години ранку почали обстрілювати з мінометів та артилерії вірменські позиції у напрямку Сотка в Гегаркунікській області країни.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

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Що відомо

Станом на 8 годину ранку відомо про трьох поранених з вірменської сторони, повідомив речник міністерства Арам Торосян. За його словами, Збройні сили Азербайджану також відкрили вогонь у напрямку машини швидкої допомоги, в якій перебував поранений військовослужбовець.

Станом на 9:00 підрозділи ЗС Азербайджану продовжують вести артилерійсько-мінометний вогонь по вірменських позиціях, розташованих у напрямку Сотка, зазначили в оборонному відомстві Вірменії, додавши, що на інших напрямках ситуація відносно спокійна.

У Міноборони Вірменії також спростували поширену азербайджанськими медіа інформацію про те, що вірменська сторона використовує іранські безпілотники.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що від прицільного вогню військовослужбовець надстрокової служби азербайджанської армії отримав важке поранення в голову. Баку звинуватив Єреван у порушенні режиму припинення вогню.

"З ранку 11 травня збройні сили Вірменії, ще більше нагнітаючи обстановку, ведуть мінометний обстріл позицій азербайджанської армії з позицій у Зодському напрямку Басаркечарського району. Підрозділи азербайджанської армії вживають необхідних заходів у відповідь", — ідеться в повідомленні Міноборони Азербайджану.

Зазначимо, що напруженість між Вірменією та Азербайджаном знову зросла через спірний регіон Нагірного Карабаху, куди в 2020 році були введені російські миротворці, щоб завершити війну.

Нагадаємо, 30 квітня Вірменія та Азербайджан провели мирні переговори. Повідомлялось, що обидві країни принципово погодилися на певні умови та стали краще розуміти позиції одне одного щодо невирішених питань.