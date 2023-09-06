Армения и США проведут совместные военные учения
В сентябре на территории Армении планируются совместные военные учения между армянскими и американскими войсками. Эти учения, названные "Партнер Орел-2023" будут проходить с 11 по 20 числа.
Об этом сообщает Минобороны Армении.
Что известно про военные учения Армении и США
"В период с 11 по 20 сентября, в преддверии участия в глобальных миротворческих операциях, в Армении на территории учебного комплекса "Зар" под эгидой Министерства обороны пройдут армяно-американские военные тренировки под названием "Партнер Орел-2023", — говорится в сообщении.
Сообщается, что главная задача учений - отработка действий по установлению стабильности между сторонами в условиях миротворческой операции.
Основное внимание будет уделено координации действий подразделений, взаимному обмену опытом в области управления и тактической коммуникации, а также подготовке армянского контингента к предстоящей оценке по стандартам НАТО.
Напомним, что 5 сентября, в Латвии начались комплексные военные учения Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). Они продлятся до 2 октября.
Также мы сообщали, что Россия, скорее всего, отменила совместные стратегические учения "Запад-2023", которые должны были состояться в сентябре этого года. Для этих учений в России слишком мало свободных войск и техники.