Армения и США проведут совместные военные учения

Подразделения спецназа Армении проводят военные учения. Фото: Спутник Армения

В сентябре на территории Армении планируются совместные военные учения между армянскими и американскими войсками. Эти учения, названные "Партнер Орел-2023" будут проходить с 11 по 20 числа.

Об этом сообщает Минобороны Армении.

Читайте также:

Что известно про военные учения Армении и США

"В период с 11 по 20 сентября, в преддверии участия в глобальных миротворческих операциях, в Армении на территории учебного комплекса "Зар" под эгидой Министерства обороны пройдут армяно-американские военные тренировки под названием "Партнер Орел-2023", — говорится в сообщении.

Сообщается, что главная задача учений - отработка действий по установлению стабильности между сторонами в условиях миротворческой операции.

Основное внимание будет уделено координации действий подразделений, взаимному обмену опытом в области управления и тактической коммуникации, а также подготовке армянского контингента к предстоящей оценке по стандартам НАТО.

Напомним, что 5 сентября, в Латвии начались комплексные военные учения Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). Они продлятся до 2 октября.

Также мы сообщали, что Россия, скорее всего, отменила совместные стратегические учения "Запад-2023", которые должны были состояться в сентябре этого года. Для этих учений в России слишком мало свободных войск и техники.