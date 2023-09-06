Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Армения и США проведут совместные военные учения arrow

Армения и США проведут совместные военные учения

6 сентября 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Армения и США проведут совместные военные учения
Подразделения спецназа Армении проводят военные учения. Фото: Спутник Армения
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В сентябре на территории Армении планируются совместные военные учения между армянскими и американскими войсками. Эти учения, названные "Партнер Орел-2023" будут проходить с 11 по 20 числа.

Об этом сообщает Минобороны Армении.

Читайте также:

Что известно про военные учения Армении и США

"В период с 11 по 20 сентября, в преддверии участия в глобальных миротворческих операциях, в Армении на территории учебного комплекса "Зар" под эгидой Министерства обороны пройдут армяно-американские военные тренировки под названием "Партнер Орел-2023", — говорится в сообщении.

Сообщается, что главная задача учений - отработка действий по установлению стабильности между сторонами в условиях миротворческой операции.

Основное внимание будет уделено координации действий подразделений, взаимному обмену опытом в области управления и тактической коммуникации, а также подготовке армянского контингента к предстоящей оценке по стандартам НАТО. 

Напомним, что 5 сентября, в Латвии начались комплексные военные учения Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). Они продлятся до 2 октября.

Также мы сообщали, что Россия, скорее всего, отменила совместные стратегические учения "Запад-2023", которые должны были состояться в сентябре этого года. Для этих учений в России слишком мало свободных войск и техники.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз