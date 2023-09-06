Вірменія та США проведуть спільні військові навчання

Підрозділи спецназу Вірменії проводять військові навчання. Фото: Супутник Вірменія

У вересні на території Вірменії плануються спільні військові навчання між вірменськими та американськими військами. Ці навчання, з назвою "Партнер Орел-2023" проходитимуть з 11 по 20 числа.

Про це повідомляє Міноборони Вірменії.

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"У період з 11 по 20 вересня, напередодні участі у глобальних миротворчих операціях, у Вірменії на території навчального комплексу "Зоря" під егідою Міністерства оборони пройдуть вірмено-американські військові тренування під назвою "Партнер Орел-2023", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що головне завдання навчань – відпрацювання дій щодо встановлення стабільності між сторонами в умовах миротворчої операції.

Основна увага буде приділена координації дій підрозділів, взаємному обміну досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підготовці вірменського контингенту до майбутньої оцінки за стандартами НАТО.

Нагадаємо, що 5 вересня, у Латвії розпочалися комплексні військові навчання Namejs 2023, організовані Національними збройними силами (НВС). Вони продовжаться до 2 жовтня.

Також ми повідомляли, що Росія, швидше за все, скасувала спільні стратегічні навчання "Захід-2023", які мали відбутися у вересні цього року. Для цих навчань у Росії надто мало вільних військ та техніки.