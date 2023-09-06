Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Вірменія та США проведуть спільні військові навчання arrow

Вірменія та США проведуть спільні військові навчання

6 вересня 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вірменія та США проведуть спільні військові навчання
Підрозділи спецназу Вірменії проводять військові навчання. Фото: Супутник Вірменія
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вересні на території Вірменії плануються спільні військові навчання між вірменськими та американськими військами. Ці навчання, з назвою "Партнер Орел-2023" проходитимуть з 11 по 20 числа.

Про це повідомляє Міноборони Вірменії.

Читайте також:

Що відомо про військові навчання Вірменії та США

"У період з 11 по 20 вересня, напередодні участі у глобальних миротворчих операціях, у Вірменії на території навчального комплексу "Зоря" під егідою Міністерства оборони пройдуть вірмено-американські військові тренування під назвою "Партнер Орел-2023", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що головне завдання навчань – відпрацювання дій щодо встановлення стабільності між сторонами в умовах миротворчої операції.

Основна увага буде приділена координації дій підрозділів, взаємному обміну досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підготовці вірменського контингенту до майбутньої оцінки за стандартами НАТО.

Нагадаємо, що 5 вересня, у Латвії розпочалися комплексні військові навчання Namejs 2023, організовані Національними збройними силами (НВС). Вони продовжаться до 2 жовтня.

Також ми повідомляли, що Росія, швидше за все, скасувала спільні стратегічні навчання "Захід-2023", які мали відбутися у вересні цього року. Для цих навчань у Росії надто мало вільних військ та техніки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз