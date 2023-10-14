Армения признала юрисдикцию Гаагского суда, выдавшего ордер на Путина

Президент Армении Ваагн Хачатурян. Фото: The Armenian Prelacy

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского устава. Таким образом, эта страна признала юрисдикцию Гаагского суда, который выдал ордер на арест Путина.

Об этом сообщает Офис президента Армении.

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"13 октября президент республики Ваагн Хачатурян подписал подписанную 17 июля 1998 года декларацию о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и принятии заявления "О признании юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения" на основании части 3 статьи 12 Устава", — говорится в сообщении.

Ратификация Римского соглашения президентом Армении. Фото: Скриншот

Ордер на арест для Путина

Напомним, Палата досудебного производства ІІ Международного уголовного суда 17 марта издала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

Следовательно, согласно ордеру, государства-стороны Римского устава должны арестовать Путина, если он появится на их территории.

В свою очередь, Владимир Зеленский поздравил решение Международного уголовного суда по ордеру на арест Путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности РФ за все преступления.