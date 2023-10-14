Армения признала юрисдикцию Гаагского суда, выдавшего ордер на Путина
Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского устава. Таким образом, эта страна признала юрисдикцию Гаагского суда, который выдал ордер на арест Путина.
Об этом сообщает Офис президента Армении.
Армения признала Римский устав
"13 октября президент республики Ваагн Хачатурян подписал подписанную 17 июля 1998 года декларацию о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и принятии заявления "О признании юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения" на основании части 3 статьи 12 Устава", — говорится в сообщении.
Ордер на арест для Путина
Напомним, Палата досудебного производства ІІ Международного уголовного суда 17 марта издала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.
Следовательно, согласно ордеру, государства-стороны Римского устава должны арестовать Путина, если он появится на их территории.
В свою очередь, Владимир Зеленский поздравил решение Международного уголовного суда по ордеру на арест Путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности РФ за все преступления.
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