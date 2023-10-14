Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Армения признала юрисдикцию Гаагского суда, выдавшего ордер на Путина arrow

Армения признала юрисдикцию Гаагского суда, выдавшего ордер на Путина

14 октября 2023 12:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Армения признала юрисдикцию Гаагского суда, выдавшего ордер на Путина
Президент Армении Ваагн Хачатурян. Фото: The Armenian Prelacy
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского устава. Таким образом, эта страна признала юрисдикцию Гаагского суда, который выдал ордер на арест Путина.

Об этом сообщает Офис президента Армении.

Читайте также:

Армения признала Римский устав

"13 октября президент республики Ваагн Хачатурян подписал подписанную 17 июля 1998 года декларацию о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и принятии заявления "О признании юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения" на основании части 3 статьи 12 Устава", — говорится в сообщении.

Ратификация Римского соглашения
Ратификация Римского соглашения президентом Армении. Фото: Скриншот

Ордер на арест для Путина

Напомним, Палата досудебного производства ІІ Международного уголовного суда 17 марта издала ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

Следовательно, согласно ордеру, государства-стороны Римского устава должны арестовать Путина, если он появится на их территории.

В свою очередь, Владимир Зеленский поздравил решение Международного уголовного суда по ордеру на арест Путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности РФ за все преступления.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз