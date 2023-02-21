Россия вызвала посла США — высказывает претензии за поддержку Украины

Линн Трейси

В министерство иностранных дел россии вызвали посла США Линн Трейси, где высказали ей претензии в связи с растущей поддержкой Украины, а также по расследованию диверсий на "Северных потоках".

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел россии.

Претензии россии

Как сообщается на сайте МИД рф, Трейси передали ноту протеста, в которой говорится, что "накачка ВСУ вооружениями", а также передача целей для ударов Украине "наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта".

"Для деэскалации Вашингтон должен предпринять шаги, предусматривающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности", — говорится в заявлении ведомства.

Также обратили внимание, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на "Северных потоках".

Напомним, 21 февраля российский диктатор владимир путин выступил перед Федеральным собранием российской федерации. Он заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войне и аннексии, потому что это они сами, по мнению путина, проголосовали за "присоединение к россии" на "референдуме".

Также путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтрального бога на Западе.