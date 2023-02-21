Росія викликала посла США — висловлює претензії за підтримку України

Лінн Трейсі

До міністерства закордонних справ росії викликали посла США Лінн Трейсі, де висловили їй претензії у зв’язку зі зростальною підтримкою України, а також щодо розслідування диверсій на "Північних потоках".

Про це заявили в міністерстві закордонних справ рф.

Претензії росії

Як повідомляється на сайті МЗС рф, Трейсі передали ноту протесту, в якій говориться, що "накачування ЗСУ озброєннями", а також передача цілей для ударів Україні "наочно доводять неспроможність і брехливість тверджень американської сторони, що США не є стороною конфлікту".

"Для деескалації Вашингтон повинен зробити кроки, які передбачають виведення американо-натівських військових і техніки, а також припинення ворожої антиросійської активності", — йдеться в заяві відомства.

Також звернули увагу на те, що США повинні дати пояснення з приводу вибухів на "Північних потоках".

Нагадаємо, 21 лютого російський диктатор володимир путін виступив перед Федеральними зборами російської федерації. Він заявив, що мешканці Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей України самі винні у війні та анексії, бо це вони самі, на думку путіна, проголосували за "приєднання до росії" на "референдумі".

Також путін згадав про одностатеві шлюби та гендерно-нейтрального бога на Заході.