Утечка данных Пентагона: когда состоится суд над подозреваемым

Суд над подозреваемым в утечке данных Пентагона состоится 14 апреля. Фото: google.com

Первый суд над Джеком Тейшейрой, подозреваемым в утечке данных Пентагона состоится 14 апреля.

Об этом сообщает CNN.

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Известно, что суд состоится в Бостоне, о точном времени заседания будет объявлено утром.

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США.

Что известно о Джеке Тейшейре

Задержанный был администратором канала в Discord, где публиковались секретные документы Пентагона.

Молодой человек служил в гвардии Военно-воздушных сил США в штате Массачусетс. Он был членом разведывательного подразделения и мог получить доступ к таким документам.

Джек Тейшейра, которого называют виновником утечки документов

ФОТО: THE NEW YORK TIMES

Тейшейру смогли вычислить благодаря его аккаунтам в интернете, в том числе и в игровом сервисе Steam.

Напомним, на прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия больше всего выигрывает от масштабной утечки правительственных тайн США. По мнению главы украинской военной разведки, Россия надеется, что обнародование документов, в частности, о контрнаступлении украинских военных повредит отношениям между Украиной и США.