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Витік даних Пентагону: коли відбудеться суд над підозрюваним

14 квітня 2023 02:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Витік даних Пентагону: коли відбудеться суд над підозрюваним
Суд над підозрюваним у зливі даних Пентагону відбудеться 14 квітня. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Перший суд над Джеком Тейшейрою, підозрюваним у зливі даних Пентагону відбудеться 14 квітня.

Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що суд відбудеться в Бостоні, про точний час засідання буде оголошено вранці.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. 

Що відомо про Джека Тейшейру

Затриманий був адміністратором каналу у Discord, де публікувалися секретні документи Пентагону. 

Хлопець служив у гвардії Військово-повітряних сил США у штаті Массачусетс. Він був членом розвідувального підрозділу і міг мати доступ до таких документів. 

21-річний Джек Тейшейра, якого називають винуватцем витоку секретних документів
ФОТО: THE NEW YORK TIMES

Тейшейру змогли вирахувати завдяки його акаунтам в інтернеті, зокрема, і в ігровому сервісі Steam.

Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу. 

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Росія найбільше виграє від масштабного витоку урядових таємниць США. На думку очільника української військової розвідки, Росія сподівається, що оприлюднення документів, зокрема, про контрнаступ українських військових зашкодить відносинам між Україною та США.

 

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