Утечка секретных документов США: Южная Корея выступила с важным заявлением

У Южной Кореи есть вопрос в США после обнародования секретных документов. Фото: AFP

Южная Корея заявила, что владеет данными об "утечке нескольких секретных военных документов" США. Сеул планирует обсудить с Вашингтоном "вопросы, поднятые в результате утечки".

Об этом заявил официальный представитель президента Южной Кореи, сообщает Reuters.

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Один из документов содержит подробности внутренних обсуждений среди высокопоставленных южнокорейских чиновников о давлении США на Сеул с целью заставить его помочь поставить оружие Украине и о его политике отказа от этого.

В документе, на котором нет даты, говорится, что Южная Корея согласилась продать артиллерийские снаряды, чтобы помочь США пополнить свои запасы, настаивая на том, что "конечным пользователем" должны быть американские военные. Но внутри страны высшие южнокорейские чиновники опасались, что Соединенные Штаты будут перенаправлены на Украину.

Доклад был частично основан на данных разведки, предполагающей, что Соединенные Штаты шпионили за одним из своих важнейших южнокорейских союзников.

Официальный представитель президента Южной Кореи отказался отвечать на вопросы о шпионаже США или подтверждать какие-либо детали из просочившихся документов.

На вопрос о том, планирует ли Южная Корея выразить протест или потребовать объяснений от США, чиновник, отказавшийся назвать свою фамилию, сказал, что правительство изучит прецеденты и дела, связанные с другими странами.

Стоит отметить, что Южная Корея подписала крупные соглашения по поставкам танков, самолетов и другого вооружения Польше — члену НАТО после вторжения России в Украину. Однако президент Юн Сук Ель заявил, что южнокорейский закон, запрещающий поставлять оружие странам, вовлеченным в конфликт, усложняет отправку оружия в Украину.

Что известно об утечке секретных документов

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Отмечается, что, по крайней мере, часть данных в документах — касающихся ориентировочных потерь обеих сторон — явно изменена с целью подыграть российской пропаганде. В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов после появления в СМИ якобы засекреченных документов об украинском контрнаступлении заявил, что Украина ожидает информацию от Пентагона по "утечке" данных. Он выразил сомнение, что обнародованные документы являются подлинными.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.