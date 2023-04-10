Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Витік секретних документів США: Південна Корея виступила з важливою заявою arrow

Витік секретних документів США: Південна Корея виступила з важливою заявою

10 квітня 2023 11:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Південна Корея має питання до США після оприлюднення секретних документів. Фото: AFP
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Південна Корея заявила, що володіє даними про "витік кількох секретних військових документів" США. Сеул планує обговорити з Вашингтоном "питання, порушені внаслідок витоку".

Про це заявив офіційний представник президента Південної Кореї, повідомляє Reuters.

Читайте також:

Як стосуються Кореї "злиті" документи

Один із документів містить подробиці внутрішніх обговорень серед високопоставлених південнокорейських чиновників щодо тиску США на Сеул з метою змусити його допомогти поставити зброю Україні, і про його політику відмови від цього.

У документі, на якому немає дати, йдеться про те, що Південна Корея погодилася продати артилерійські снаряди, щоб допомогти США поповнити свої запаси, наполягаючи на тому, що "кінцевим користувачем" мають бути американські військові. Але всередині країни вищі південнокорейські чиновники побоювалися, що Сполучені Штати перенаправлять їх на Україну.

Доповідь була частково заснована на даних розвідки, яка припускає, що Сполучені Штати шпигували за одним зі своїх найважливіших південнокорейських союзників.

Офіційний представник президента Південної Кореї відмовився відповідати на запитання про шпигунство США або підтверджувати будь-які деталі з документів, що просочилися.

На запитання про те, чи планує Південна Корея висловити протест або вимагати пояснень від США, чиновник, який відмовився назвати своє прізвище, сказав, що уряд вивчить прецеденти і справи, пов'язані з іншими країнами.

Варто зазначити, що Південна Корея підписала великі угоди на постачання танків, літаків та іншого озброєння Польщі — члену НАТО після вторгнення росії в Україну. Однак президент Юн Сук Єль заявив, що південнокорейський закон, який забороняє постачати зброю країнам, залученим до конфлікту, ускладнює надсилання зброї в Україну.

Що відомо про витік секретних документів

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Зазначається, що принаймні частина даних у документах — що стосуються орієнтовних втрат обох сторін — вочевидь змінена з метою підіграти російській пропаганді. В оприлюднених паперах при цьому немає згадок про конкретні плани України.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов після появи у ЗМІ нібито засекречених документів про український контрнаступ заявив, що Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо "витоку" даних. Він висловив сумнів, що оприлюднені документи є справжніми

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB