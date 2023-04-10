Витік секретних документів США: Південна Корея виступила з важливою заявою

Південна Корея має питання до США після оприлюднення секретних документів. Фото: AFP

Південна Корея заявила, що володіє даними про "витік кількох секретних військових документів" США. Сеул планує обговорити з Вашингтоном "питання, порушені внаслідок витоку".

Про це заявив офіційний представник президента Південної Кореї, повідомляє Reuters.

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Як стосуються Кореї "злиті" документи

Один із документів містить подробиці внутрішніх обговорень серед високопоставлених південнокорейських чиновників щодо тиску США на Сеул з метою змусити його допомогти поставити зброю Україні, і про його політику відмови від цього.

У документі, на якому немає дати, йдеться про те, що Південна Корея погодилася продати артилерійські снаряди, щоб допомогти США поповнити свої запаси, наполягаючи на тому, що "кінцевим користувачем" мають бути американські військові. Але всередині країни вищі південнокорейські чиновники побоювалися, що Сполучені Штати перенаправлять їх на Україну.

Доповідь була частково заснована на даних розвідки, яка припускає, що Сполучені Штати шпигували за одним зі своїх найважливіших південнокорейських союзників.

Офіційний представник президента Південної Кореї відмовився відповідати на запитання про шпигунство США або підтверджувати будь-які деталі з документів, що просочилися.

На запитання про те, чи планує Південна Корея висловити протест або вимагати пояснень від США, чиновник, який відмовився назвати своє прізвище, сказав, що уряд вивчить прецеденти і справи, пов'язані з іншими країнами.

Варто зазначити, що Південна Корея підписала великі угоди на постачання танків, літаків та іншого озброєння Польщі — члену НАТО після вторгнення росії в Україну. Однак президент Юн Сук Єль заявив, що південнокорейський закон, який забороняє постачати зброю країнам, залученим до конфлікту, ускладнює надсилання зброї в Україну.

Що відомо про витік секретних документів

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Зазначається, що принаймні частина даних у документах — що стосуються орієнтовних втрат обох сторін — вочевидь змінена з метою підіграти російській пропаганді. В оприлюднених паперах при цьому немає згадок про конкретні плани України.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов після появи у ЗМІ нібито засекречених документів про український контрнаступ заявив, що Україна чекає на інформацію від Пентагону щодо "витоку" даних. Він висловив сумнів, що оприлюднені документи є справжніми.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.