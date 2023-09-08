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Вице-премьер Федоров разрешил Маску публиковать переписку с ним: ждет книгу

8 сентября 2023 23:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вице-премьер Федоров разрешил Маску публиковать переписку с ним: ждет книгу
Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров разрешил публиковать свою переписку с Илоном Маском в новой книге о миллиардере.

Об этом Михаил Федоров написал на своей странице в Twitter.

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Переписка Федорова с Маском

Михаил Федоров официально разрешил публикацию своей переписки с Маском в новой книге.

"Если честно, жду книгу с нетерпением", — написал Михаил Федоров.

Федоров разрешает опубликовать Маску переписку с ним

Сообщается, глава SpaceX и Tesla Илон Маск поделился со своим биографом конфиденциальными сообщениями от вице-премьера Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова. Разрешения у него не спросил.

А накануне агентство CNN опубликовало отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона. Там речь шла о том, как в 2022 году Маск приказал отключить Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку украинской армии. Там упоминалась и переписка Маска с Федоровым и то, что министр просил миллиардера восстановить связь.

Со своей стороны Федоров заявил, что ничего не знал о написании новой книги и о доступе посторонних к переписке.

"Это не очень красиво… Я никогда не показывал его и не рассказывал о нашей переписке публично", — заявил вице-премьер.

Напомним, Илон Маск заявил, что якобы не ограничивал работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году.

По словам бизнесмена, он получил от Украины экстренный запрос активировать связь по всему пути следования в Севастополь, но отказал в просьбе.

Также мы писали, что всемирно известная соцсеть X (прежнее название Twitter), принадлежащая Илону Маску, помогла российской пропаганде об Украине охватить больше людей, чем это было до начала полномасштабной войны. Такие результаты показало исследование некоммерческой аналитической группы Reset, опубликованной Европейской комиссией.

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