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Віцепрем'єр Федоров дозволив Маску публікувати переписку з ним: чекає на книгу

8 вересня 2023 23:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Віцепрем'єр Федоров дозволив Маску публікувати переписку з ним: чекає на книгу
Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров дозволив публікувати свою переписку з Ілоном Маском у новій книзі про мільярдера. 

Про це Михайло Федоров написав на своїй сторінці у Twitter.

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Переписка Федорова з Маском

Михайло Федоров офіційно дозволив публікацію своєї переписки з Маском у новій книзі.

"Якщо чесно, чекаю на книгу з нетерпінням", — написав Михайло Федоров.

Федоров дозволяє опублікувати Маску переписку з ним

Повідомляється, очільник SpaceX і Tesla Ілон Маск поділився зі своїм біографом конфіденційними повідомленнями від віцепрем'єра України з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайла Федорова. Дозволу в нього не питав. 

А напередодні агенція CNN опублікувала уривок із нової біографії Маска авторства Волтера Айзексона. Там йшлося про те, як у 2022 році Маск наказав відключити Starlink біля узбережжя Криму, щоб зірвати атаку української армії. Там згадувалася і переписка Маска з Федоровим і те, що міністр просив мільярдера відновити зв’язок.

Зі свого боку Федоров заявив, що нічого не знав про написання нової книги і про доступ сторонніх до переписки. 

"Це не дуже красиво… Я ніколи не показував його і не розповідав про наше листування публічно", — заявив віцепрем'єр.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що нібито не обмежував роботу Starlink біля берегів Криму у 2022 році.

За словами бізнесмена, він отримав від України екстрений запит активувати зв'язок усім шляхом прямування до Севастополя, але відмовив у проханні.

Також ми писали, що всесвітньовідома соцмережа X (колишня назва — Twitter), яка належить Ілону Маску, допомогла російській пропаганді про Україну охопити більше людей, ніж це було до початку повномасштабної війни. Такі результати показало дослідження некомерційної аналітичної групи Reset, яке опублікувала Європейська комісія.

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