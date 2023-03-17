"Вконец оборзели": Медведев "проснулся" с комментариями об инциденте с американским дроном

Дмитрий Медведев

Заместитель секретаря Совета безопасности россии Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником, который был сбит российскими Су-27 над Черным морем еще два дня назад – 14 марта. Соратник кремлевского диктатора возмутился, что США "вконец оборзели".

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram.

Запоздавшая реакция Медведева

Российский чиновник уверяет, что не существует никаких международных конвенций, разрешающих американцам проводить операции в международном воздушном пространстве над Черным морем, потому что "американцы разрушили Договор открытого неба, дававший право на военные инспекции". Он настаивает, что весь мир должен руководствоваться положениями Воздушного кодекса россии, даже если речь идет о территории вокруг незаконно оккупированного Крыма и воздушного пространства вблизи него.

Медведев также возмутился, что США якобы нарушили суверенитет россии. Однако "забыл", чтобы россия смогла так хозяйничать в Черном море, им понадобилось незаконным образом оккупировать украинский Крым.

"Внутреннее законодательство только формируется. Но Воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Так, согласно статье 15 ВК устанавливаются запрещенные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и т.п.), зоны ограничений полетов воздушных судов и другие установленные для осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного пространства. Это делается правительством. Беспилотники также должны соблюдать эти правила. Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что момент входа самолетом или БПЛА в территориальное море иногда трудно зафиксировать. А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет", – заявил Медведев.

Медведев, которого подозревают в злоупотреблении алкоголем, также удался к завуалированным угрозам и высказанным истерическим тоном оскорблениям.

"В общем, проще говоря, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских уродов типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия", – заявил он.

Что известно об инциденте в Черном море

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

"Фактически этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", — заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС Европе и Африке.

Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.

#FACTS

США Европейский союз (EUCOM) был заблокирован деклассированным автомобилем российского Su-27 Aircraft conducting unafe/unprofessional intercept of United States Air Force MQ-9 в Международном аэропорту через Black Sea, March 14. @usairforce | @US_EUCOM | @DeptofDefense | @NATO pic.twitter.com/IlhvGpOJhk — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) 16 марта, 2023

Напомним, что министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы улетал с нарушениями.

В ведомстве также заявили, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и "благополучно вернулись на аэродром базирования".