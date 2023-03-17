"Вконец оборзели": Медведєв "прокинувся" з коментарями про інцидент з американським дроном

Дмитро Медведєв

Заступник секретаря Ради безпеки рф Дмитро Медведєв відреагував на ситуацію з американським безпілотником, який був збитий російськими Су-27 над Чорним морем ще два дні тому — 14 березня. Соратник кремлівського диктатора обурився, що США "вконец оборзели".

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram.

Запізніла реакція Медведєва

Російський чиновник запевняє, що не існує жодних міжнародних конвенцій, що дозволяють американцям проводити операції в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, тому що "американці зруйнували Договір відкритого неба, який давав право на військові інспекції". Натомість він наполягає, що весь світ має керуватися положеннями Повітряного кодексу росії, навіть якщо йдеться про територію навколо незаконно окупованого Криму та повітряного простору поблизу нього.

Медведєв також обурився, що США нібито порушили суверенітет рф. Однак "забув", що аби росія змогла так хазяйнувати у Чорному морі, їм знадобилося незаконним чином окупувати український Крим.

"Внутрішнє законодавство тільки формується. Але Повітряний кодекс оперує термінами "заборонені зони" та "зони з обмеженнями". Так, відповідно до статті 15 ВК встановлюються заборонені зони, небезпечні зони (райони полігонів, вибухових робіт тощо), зони обмежень польотів повітряних суден та інші встановлені для здійснення діяльності в повітряному просторі елементи структури повітряного простору. Це робиться урядом. Безпілотники також повинні дотримуватись цих правил. Особливо в період бойових дій, про що відомо всім користувачам повітряного простору. Тим більше, що момент входу літаком або БпЛА у територіальне море часом важко зафіксувати. А це частина нашої території, на яку поширюється наш суверенітет", — заявив Медведєв.

Медведєв, якого підозрюють у зловживанні алкоголем, також вдався завуальованих погроз та висловлених істеричним тоном образ.

"Загалом, простіше кажучи, американці геть знахабніли (в оригіналі "оборзели". — Ред.). І церемонитися з ними неправильно. Хоча й контакти військових потрібні, звичайно. Особливо на тлі заяв американських виродків типу сенатора Грема про те, що треба збивати російські літаки. До речі, і з такими тварюками іноді трапляються авіаційні пригоди", — заявив він.

Що відомо про інцидент у Чорному морі

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.

"Фактично цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", — заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.

#FACTS

U.S. European Command (EUCOM) released declassified footage of a Russian Su-27 aircraft conducting an unsafe/unprofessional intercept of a United States Air Force MQ-9 in international airspace over the Black Sea, March 14.@usairforce | @US_EUCOM | @DeptofDefense | @NATO pic.twitter.com/IlhvGpOJhk — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) March 16, 2023

Нагадаємо, що міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

У відомстві також заявили, що російські винищувачі "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом і "благополучно повернулися на аеродром базування".