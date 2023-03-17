Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow "Вконец оборзели": Медведєв "прокинувся" з коментарями про інцидент з американським дроном arrow

"Вконец оборзели": Медведєв "прокинувся" з коментарями про інцидент з американським дроном

17 березня 2023 14:32
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дмитро Медведєв
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Заступник секретаря Ради безпеки рф Дмитро Медведєв відреагував на ситуацію з американським безпілотником, який був збитий російськими Су-27 над Чорним морем ще два дні тому — 14 березня. Соратник кремлівського диктатора обурився, що США "вконец оборзели". 

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram. 

Читайте також:

Запізніла реакція Медведєва

Російський чиновник запевняє, що не існує жодних міжнародних конвенцій, що дозволяють американцям проводити операції в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, тому що "американці зруйнували Договір відкритого неба, який давав право на військові інспекції". Натомість він наполягає, що весь світ має керуватися положеннями Повітряного кодексу росії, навіть якщо йдеться про територію навколо незаконно окупованого Криму та повітряного простору поблизу нього. 

Медведєв також обурився, що США нібито порушили суверенітет рф. Однак "забув", що аби росія змогла так хазяйнувати у Чорному морі, їм знадобилося незаконним чином окупувати український Крим. 

"Внутрішнє законодавство тільки формується. Але Повітряний кодекс оперує термінами "заборонені зони" та "зони з обмеженнями". Так, відповідно до статті 15 ВК встановлюються заборонені зони, небезпечні зони (райони полігонів, вибухових робіт тощо), зони обмежень польотів повітряних суден та інші встановлені для здійснення діяльності в повітряному просторі елементи структури повітряного простору. Це робиться урядом. Безпілотники також повинні дотримуватись цих правил. Особливо в період бойових дій, про що відомо всім користувачам повітряного простору. Тим більше, що момент входу літаком або БпЛА у територіальне море часом важко зафіксувати. А це частина нашої території, на яку поширюється наш суверенітет", — заявив Медведєв.

Медведєв, якого підозрюють у зловживанні алкоголем, також вдався завуальованих погроз та висловлених істеричним тоном образ.

"Загалом, простіше кажучи, американці геть знахабніли (в оригіналі "оборзели". Ред.). І церемонитися з ними неправильно. Хоча й контакти військових потрібні, звичайно. Особливо на тлі заяв американських виродків типу сенатора Грема про те, що треба збивати російські літаки. До речі, і з такими тварюками іноді трапляються авіаційні пригоди", — заявив він. 

Що відомо про інцидент у Чорному морі

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.

"Фактично цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", — заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.

Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.

Нагадаємо, що міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями. 

У відомстві також заявили, що російські винищувачі "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом і "благополучно повернулися на аеродром базування".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

16:35 Пожежа в Одеській області призвела до загибелі людини

16:25 Один з парків Одеси змінив свою назву

16:24Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: що обговорювали

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

16:21 Футболіст "Шахтаря" встановив унікальний рекорд у єврокубках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:19 Бійці ДПСУ розповіли про втрати "вагнерівців" біля Бахмута: все йде за планом

16:05 Не побачать тепер Юрмалу: Латвія заборонила в'їзд російським зірковим пропагандистам

16:01 Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Словаччини: подякував за МіГи

15:55 РФ підтвердила масову загибель "вагнерівців", — росЗМІ

15:55 У деяких містах почали вимикати опалення: що відомо

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

Новина з відео

15:23 Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись у волонтерському центрі Одеси

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

10:44 В Укрзалізниці розповіли, хто з іноземних політиків цього тижня їздив до Києва потягом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:38 Гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт українською та перетворився на 3D героїв у відео

Новина з відео

08:54 У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі

Новина з відео

08:54 На Донеччині українські піхотинці знищили російський танк з "Джавеліна": вражаючі кадри

Новина з відео

08:36 Сутички з поліцією та палаючі автомобілі: у Франції тривають масові протести

Новина з відео

08:32 "Від оборони до локального контрудару — один крок": що сьогодні відбувається у Бахмуті

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Ексклюзив

15:39Як українському бізнесу вижити в умовах війни: досвід керівників на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

Актуальне по темі

None 17 Березень 16:31

Пожежа в Одеській області призвела до загибелі людини

None 17 Березень 16:24

Один з парків Одеси змінив свою назву

None 17 Березень 16:23

Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: що обговорювали

None 17 Березень 16:31

Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB