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"ВКонтакте" блокирует призывы жен мобилизованных из РФ вернуть их домой

4 октября 2023 17:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
"ВКонтакте" блокирует призывы жен мобилизованных из РФ вернуть их домой
Офис "ВКонтакте" в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская соцсеть "ВКонтакте" скрывает публикации пользователей с призывами вернуть российских мобилизованных домой и с cоответствующими хештегами. Решение было связано с приказом русской Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщают росСМИ.

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В качестве основания для блокирования администрация соцсети называет требование Генпрокуратуры РФ относительно распространения "недостоверной" информации о войне против Украины. На удаление публикаций в групповых чатах жалуются жены и родственницы мобилизованных российских военных в попытке привлечь к проблеме бессрочного пребывания резервистов на фронте из-за личных и публичных обращений к чиновникам.

заклики ВКонтакті
Источник: росСМИ
ВКонтакті заклики до чиновників
Источник: росСМИ
Вконтакті заклики до Кремля
Источник: росСМИ

Однако с использованием VPN-сервисов, призывы и посты становятся вновь общедоступными.

Издание отмечает, что 15 сентября председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что ротация мобилизованных в прошлом году не предусмотрена. Чиновник сказал, что военные вернутся домой только после окончания боевых действий.

Напомним, что в России продолжает проходить скрытая мобилизация.

По данным МI6, в Кремле планировали вербовать на войну иностранцев. Поэтому, как утверждает ISW, на территории страны-агрессорки военкомы начали отлавливать нелегальных мигрантов и вручать им повестки.

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