"ВКонтакті" блокує заклики дружин мобілізованих з РФ повернути їх додому
Російська соцмережа "ВКонтакті" приховує публікації користувачів із закликами повернути російських мобілізованих додому та з відповідними хештегами. Рішення було пов'язано з наказом російської Генеральної прокуратури.
Про це повідомляють росЗМІ.
Соцмережа виконує накази органів Кремля
Як підставу для блокування, адміністрація соцмережі називає вимогу Генпрокуратури РФ щодо поширення "недостовірної" інформації про війну проти України. На видалення публікацій у групових чатах скаржаться дружини й родички мобілізованих російських військових в спробі привернути увагу до проблеми безстрокового перебування резервістів на фронті через особисті та публічні звернення до чиновників.
Однак з використанням VPN-сервісів, заклики й пости стають знову загальнодоступними.
Видання відзначає, що 15 вересня голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що ротацію мобілізованих минулого року не передбачено. Чиновник сказав, що військові повернуться додому лише після закінчення бойових дій.
Нагадаємо, що в Росії продовжує проходити прихована мобілізація.
За даними МІ6, в Кремлі планували вербувати на війну іноземців. Тому, як стверджує ISW, на території країни-агресорки воєнкоми почали відловлювати нелегальних мігрантів, і вручати їм повістки.