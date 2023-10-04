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"ВКонтакті" блокує заклики дружин мобілізованих з РФ повернути їх додому

4 жовтня 2023 17:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
"ВКонтакті" блокує заклики дружин мобілізованих з РФ повернути їх додому
Офіс "ВКонтакті" в Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська соцмережа "ВКонтакті" приховує публікації користувачів із закликами повернути російських мобілізованих додому та з відповідними хештегами. Рішення було пов'язано з наказом російської Генеральної прокуратури.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як підставу для блокування, адміністрація соцмережі називає вимогу Генпрокуратури РФ щодо поширення "недостовірної" інформації про війну проти України. На видалення публікацій у групових чатах скаржаться дружини й родички мобілізованих російських військових в спробі привернути увагу до проблеми безстрокового перебування резервістів на фронті через особисті та публічні звернення до чиновників.

заклики ВКонтакті
Джерело: росЗМІ
ВКонтакті заклики до чиновників
Джерело: росЗМІ
Вконтакті заклики до Кремля
Джерело: росЗМІ

Однак з використанням VPN-сервісів, заклики й пости стають знову загальнодоступними.

Видання відзначає, що 15 вересня голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що ротацію мобілізованих минулого року не передбачено. Чиновник сказав, що військові повернуться додому лише після закінчення бойових дій.

Нагадаємо, що в Росії продовжує проходити прихована мобілізація.

За даними МІ6, в Кремлі планували вербувати на війну іноземців. Тому, як стверджує ISW, на території країни-агресорки воєнкоми почали відловлювати нелегальних мігрантів, і вручати їм повістки.  

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