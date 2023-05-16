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Власти итальянского городка заплатят по 5 тыс. евро тем, кто переедет туда жить

16 мая 2023 18:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Власти итальянского городка заплатят по 5 тыс. евро тем, кто переедет туда жить
Итальянский городок Петралия-Сопрана. Фото: Wikimedia Commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Власти одного из итальянских городков Петралия-Сопрана заплатят 5 тысяч евро тем, кто переедет туда жить. Это связано с тем, что город страдает от депопуляции.

Об этом пишет AIN.

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Отмечается, что городок Петралия-Сопрана считается одним из самых живописных в Италии и расположен к юго-востоку от Палермо. Город находится на высоком хребте с видом на вулканическую гору Этна, однако уже несколько десятилетий страдает депопуляцией. По состоянию на сегодня в нем проживает 2 992 человека.

Городские власти надеются, что такой вымысел поможет привлечь новых жителей для постоянного проживания в Петралия-Сопрана. Для таких претендентов в городе доступно 50 заброшенных домов.

Что нужно сделать для участия

Издание отмечает, что гранты предлагаются людям или семьям, которые переедут в город. Для участия необходимо приобрести и при необходимости отреставрировать один из заброшенных домов. Для этого люди подавали специальные заявки.

Напомним, недавно стало известно, что в одном из штатов США планируется закрыть клиники, где делают аборты.

Этот закон вызвал критику со стороны защитников прав женщин и медицинских экспертов, которые считают, что он угрожает здоровью и безопасности женщин, нуждающихся в медицинской помощи. Однако его противники утверждают, что он защищает право на жизнь нерожденных детей и предоставляет больше выбора и защиты женщинам, которые столкнулись с непредвиденными обстоятельствами.

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