Влада італійського містечка заплатить по 5 тис. євро тим, хто переїде туди жити

Італійське містечко Петралія-Сопрана. Фото: Wikimedia Commons

Влада одного з італійських містечок Петралія-Сопрана заплатить 5 тисяч євро тим, хто переїде туди жити. Це пов'язано з тим, що місто страждає від депопуляції.

Про це пише AIN.

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Гроші за переїзд

Зазначається, що містечко Петралія-Сопрана вважається одним із наймальовничіших в Італії і розташоване на південний схід від Палермо. Місто знаходиться знаходиться на високому хребті з видом на вулканічну гору Етна, однак вже кілька десятиліть страждає від депопуляції. Станом на сьогодні в ньому проживає 2 992 людини.

Міська влада сподівається, що така вигадка допоможе залучити нових мешканців для постійного проживання в Петралія-Сопрана. Для таких претендентів в місті доступно 50 покинутих будинків.

Що потрібно зробити для участі

Видання зазначає, що гранти пропонуються людям чи сімʼям, що переїдуть в місто. Для участі необхідно придбати і за потреби відреставрувати один з покинутих будинків. Для цього люди подавали спеціальні заявки.

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Цей закон викликав критику з боку захисників прав жінок та медичних експертів, які вважають, що він загрожує здоров'ю та безпеці жінок, які потребують медичної допомоги. Однак його противники стверджують, що він захищає право на життя ненароджених дітей та надає більше вибору та захисту жінкам, які зіткнулися з непередбаченими обставинами.