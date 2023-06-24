Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Власти Липецка и Ростова отреагировали на прекращение переворота Пригожина arrow

Власти Липецка и Ростова отреагировали на прекращение переворота Пригожина

24 июня 2023 22:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пригожин прекращает переворот: реакция губернаторов Ростова и Липецка
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются обратно в лагеря. Губернаторы Липецка и Ростова отреагировали на прекращение переворота Пригожина.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Реакция губернаторов

В частности, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе отменят введенные сегодня ограничения.

А губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал дождаться действий, а не слов.

Напомним, Александр Лукашенко заявляет, что сумел остановить ЧВК "Вагнер". Он якобы договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором видно, как наемники ЧВК "Вагнер" в центре Ростова собирают свою технику и готовятся выезжать из города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас