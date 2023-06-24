Пригожин прекращает переворот: реакция губернаторов Ростова и Липецка

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются обратно в лагеря. Губернаторы Липецка и Ростова отреагировали на прекращение переворота Пригожина.

Об этом сообщают росСМИ.

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В частности, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе отменят введенные сегодня ограничения.

А губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал дождаться действий, а не слов.

Напомним, Александр Лукашенко заявляет, что сумел остановить ЧВК "Вагнер". Он якобы договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором видно, как наемники ЧВК "Вагнер" в центре Ростова собирают свою технику и готовятся выезжать из города.