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Влада Липецька та Ростова відреагувала на припинення перевороту Пригожина

24 червня 2023 22:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Пригожин припиняє переворот: реакція губернаторів Ростова і Липецька
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються назад у табори. Губернатори Липецька та Ростова відреагувала на припинення перевороту Пригожина.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Реакція губернаторів

Зокрема, губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що у регіоні скасують запроваджені сьогодні обмеження.

А губернатор Ростовської області Василь Голубєв закликав дочекатися дій, а не слів.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому видно, як найманці ПВК "Вагнер" у центрі російського Ростова збирають свою техніку та готуються виїжджати з міста. 

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