Пригожин припиняє переворот: реакція губернаторів Ростова і Липецька

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються назад у табори. Губернатори Липецька та Ростова відреагувала на припинення перевороту Пригожина.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Реакція губернаторів

Зокрема, губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що у регіоні скасують запроваджені сьогодні обмеження.

А губернатор Ростовської області Василь Голубєв закликав дочекатися дій, а не слів.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявляє, що зумів зупинити ПВК "Вагнер". Він нібито домовився із Євгеном Пригожиним про зупинення руху "вагнерівців" по території.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому видно, як найманці ПВК "Вагнер" у центрі російського Ростова збирають свою техніку та готуються виїжджати з міста.