Власти РФ будут отбирать загранпаспорта у мобилизированных

Мобилизованные россияне. Фото: росСМИ

Государственная дума РФ приняла поправки к закону, согласно которым можно будет отбирать заграничные паспорта у военнослужащих. Паспорт гражданина должен быть передан властям РФ в течение пяти дней после официального уведомления в случае указанных ситуаций.

Об этом пишут российские СМИ.

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Согласно этим поправкам, документы могут быть изъяты в случае, если гражданин заключает трудовой договор с организацией, имеющей доступ к особо важным сведениям или государственной тайне, если он призывается на военную службу или альтернативную гражданскую службу, или если он работает в органах федеральной службы безопасности, а также в течение пяти лет после увольнения.

Следственный комитет, таможенная служба и другие органы будут принимать решение о хранении изъятых документов, а возврат будет осуществляться после истечения срока ограничений.

Важно отметить, что законопроект не запрещает выезд гражданам, получившим повестку военного комиссариата, до тех пор, пока повестка не будет официально вручена, включая и электронную форму.

Следовательно, юристы указывают на то, что только получение повестки не является достаточным основанием для изъятия паспорта на хранение.

Если гражданин Российской Федерации откажется без уважительной причины передать свой паспорт на хранение в уполномоченный орган или организацию, его документ будет признан недействительным.

Напомним, что 15 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении гражданства иностранцам, которые пойдут на войну в Украину.