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Влада РФ буде відбирати закордонні паспорти у мобілізованих

23 травня 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Влада РФ буде відбирати закордонні паспорти у мобілізованих
Мобілізовані росіяни. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Державна дума РФ ухвалила поправки до закону, згідно з якими можна буде відбирати закордонні паспорти у військовослужбовців. Паспорт громадянина має бути переданий владі РФ протягом п'яти днів після офіційного повідомлення у разі зазначених ситуацій.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Згідно з цими поправками, документи можуть бути вилучені у разі, якщо громадянин укладає трудовий договір з організацією, що має доступ до особливо важливих відомостей або державної таємниці, якщо він призивається на військову службу або альтернативну цивільну службу, або якщо він працює в органах федеральної служби безпеки, а також протягом п'яти років після звільнення.

Слідчий комітет, митна служба та інші органи прийматимуть рішення про зберігання вилучених документів, а повернення здійснюватиметься після закінчення терміну обмежень.

Важливо зазначити, що законопроєкт не забороняє виїзд громадянам, які отримали порядок денний військового комісаріату, доти, доки порядок денний не буде офіційно вручено, включаючи й електронну форму.

Отже, юристи вказують на те, що лише отримання повістки не є достатньою підставою для вилучення паспорта на зберігання.

Якщо громадянин Російської Федерації відмовиться без поважної причини передати свій паспорт на зберігання до уповноваженого органу чи організації, його документ буде визнано недійсним.

Нагадаємо, що 15 травня російський диктатор Володимир Путін підписав закон про спрощене надання громадянства іноземцям, які підуть на війну в Україну.

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