Владелец ЧВК "Вагнера" жалуется, что его перестали пускать в российские министерства

Евгений Пригожин

Основатель российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его и вагнеровцев полностью отключили от правительственной линии связи и заблокировали все имеющиеся пропуска в российские министерства. Пригожин объяснил это нежеланием властей снабжать ЧВК боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пригожина.

Что известно

"Для того чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах во всех подразделениях. Еще важный момент: заблокировали все пропуски во все ведомства, которые должны принимать решения", — говорится в комментарии Пригожина.

Ситуация с боеприпасами, по его словам, никак не улучшилась, а единственным способом их достать теперь обращение через СМИ.

Спор Пригожина из минобороны рф

В последние месяцы Пригожин публично полемизирует из минобороны россии. В течение нескольких недель Пригожин и связанные с ним телеграмма-каналы сообщают, что минобороны государства-агрессора не поставляет ЧВК боеприпасы.

Следует отметить, что в конце февраля Financial Times написала о планах Пригожина сместить министра обороны Сергея Шойгу. По данным издания, Пригожин задумался об этом после того, как по личному одобрению владимира путина стал популярной публичной фигурой.

Напомним, ранее владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута. Это, по словам Пригожина, обернется катастрофой для всех российских войск.