Власник ПВК "Вагнера" бідкається, що його перестали пускати до російських міністерств

Євген Пригожин

Засновник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його та вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку та заблокували всі наявні перепустки до російських міністерств. Пригожин пояснив це небажанням влади забезпечувати ПВК боєприпасами.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пригожина.

Що відомо

"Для того, щоб я перестав просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку у всіх офісах у всіх підрозділах. Ще важливий момент: заблокували всі перепустки до всіх відомств, які мають приймати рішення", — йдеться у коментарі Пригожина.

Ситуація з боєприпасами, за його словами, ніяк не покращилася, а єдиним способом їх дістати тепер є звернення через ЗМІ.

Суперечка Пригожина з міноборони рф

Останніми місяцями Пригожин публічно полемізує з міноборони рф. Протягом кількох тижнів Пригожин та пов'язані з ним телеграм-канали повідомляють, що міноборони держави-агресора не постачає ПВК боєприпаси.

Варто зазначити, що наприкінці лютого Financial Times написала про плани Пригожина змістити міністра оборони Сергія Шойгу. За даними видання, Пригожин задумався про це після того, як з особистого схвалення володимира путіна став популярною публічною фігурою.

Нагадаємо, раніше власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, обернеться катастрофою для усіх російських військ.