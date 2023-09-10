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Водителя Байдена на саммите G20 уволили за нарушение протокола: детали

10 сентября 2023 23:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Водителя Байдена на саммите G20 уволили за нарушение протокола: детали
Президент США Джо Байден. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Водитель кортежа президента США Джо Байдена был уволен за то, что он предоставлял "услуги таксиста" в Индии. Произошло это во время саммита G20 в Нью-Дели.

Об этом сообщает The Indian Express.

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Как это произошло

Как выяснилось, водитель кортежа американского лидера в рабочее время решил подвезти в гостиницу другого клиента, а именно знакомого бизнесмена.

Когда служба охраны гостиницы увидела наклейки с изображением кортежа президента США, то запретила водителю въезжать на территорию здания.

Последствия такого решения

"Водитель и бизнесмен были допрошены сотрудником спецслужб, и он утверждал, что не знал протокола и что было неправильно выходить на улицу во время службы безопасности", — отметил официальный представитель агентства безопасности.

Из-за этого машина из кортежа Байдена была изъята.

"Также силовики сняли с автомобиля все наклейки. И водителя, и его клиента отпустили после допроса, против них не начаты никакие судебные действия", — заверили в издании.

Напомним, в украинском МИДе разочарованы итоговой совместной декларацией стран "Группы двадцати". Ее содержимое прокомментировал представитель Министерства Олег Николенко.

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