Водителя Байдена на саммите G20 уволили за нарушение протокола: детали
Водитель кортежа президента США Джо Байдена был уволен за то, что он предоставлял "услуги таксиста" в Индии. Произошло это во время саммита G20 в Нью-Дели.
Об этом сообщает The Indian Express.
Как это произошло
Как выяснилось, водитель кортежа американского лидера в рабочее время решил подвезти в гостиницу другого клиента, а именно знакомого бизнесмена.
Когда служба охраны гостиницы увидела наклейки с изображением кортежа президента США, то запретила водителю въезжать на территорию здания.
Последствия такого решения
"Водитель и бизнесмен были допрошены сотрудником спецслужб, и он утверждал, что не знал протокола и что было неправильно выходить на улицу во время службы безопасности", — отметил официальный представитель агентства безопасности.
Из-за этого машина из кортежа Байдена была изъята.
"Также силовики сняли с автомобиля все наклейки. И водителя, и его клиента отпустили после допроса, против них не начаты никакие судебные действия", — заверили в издании.
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