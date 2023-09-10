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Водія Байдена на саміті G20 звільнили за порушення протоколу: деталі

10 вересня 2023 23:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Водія Байдена на саміті G20 звільнили за порушення протоколу: деталі
Президент США Джо Байден. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Водія кортежу президента США Джо Байдена було звільнено за те, що він надавав "послуги таксиста" в Індії. Сталося це під час саміту G20 у Нью-Делі.

Про це повідомляє The Indian Express.

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Як це сталося

Як з'ясувалось, водій кортежу американського лідера у робочий час вирішив підвезти до готелю іншого клієнта, а саме знайомого бізнесмена. 

Коли служба охорони готелю, побачила наліпки із зображенням кортежу президента США, то заборонила водію в'їжджати на територію будівлі.

Наслідки такого рішення

"Водій і бізнесмен були допитані співробітником спецслужб, і він стверджував, що не знав про протокол і що було неправильно виходити на вулицю під час служби безпеки", — зазначив офіційний представник агентства безпеки.

Через це машину з кортежу Байдена було вилучено. 

"Також силовики зняли з автомобіля всі наклейки. І водія, і його клієнта відпустили після допиту, проти них не розпочато жодних судових дій", — запевнили у виданні. 

Нагадаємо, в українському МЗС розчаровані підсумковою спільною декларацією країн "Групи двадцяти". Її вміст прокоментував речник Міністерства Олег Ніколенко.

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