Водія Байдена на саміті G20 звільнили за порушення протоколу: деталі
Водія кортежу президента США Джо Байдена було звільнено за те, що він надавав "послуги таксиста" в Індії. Сталося це під час саміту G20 у Нью-Делі.
Про це повідомляє The Indian Express.
Як це сталося
Як з'ясувалось, водій кортежу американського лідера у робочий час вирішив підвезти до готелю іншого клієнта, а саме знайомого бізнесмена.
Коли служба охорони готелю, побачила наліпки із зображенням кортежу президента США, то заборонила водію в'їжджати на територію будівлі.
Наслідки такого рішення
"Водій і бізнесмен були допитані співробітником спецслужб, і він стверджував, що не знав про протокол і що було неправильно виходити на вулицю під час служби безпеки", — зазначив офіційний представник агентства безпеки.
Через це машину з кортежу Байдена було вилучено.
"Також силовики зняли з автомобіля всі наклейки. І водія, і його клієнта відпустили після допиту, проти них не розпочато жодних судових дій", — запевнили у виданні.
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