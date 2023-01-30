Волгоград активно готовят к приезду путина, — СМИ
Президент рф владимир путин вскоре приедет в Волгоград. В связи с этим, в городе запретили проезд грузовиков и сделали выходной для бюджетников.
Об этом пишет Meduza.
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Приезд путина в Волгоград
Путин с 30 января по 5 февраля должен посетить Волгоград в честь празднования 80-летия победы в Сталинградской битве.
В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, уточнил, что Путин приедет в Волгоград на один день. Пока точно не понятно, примет ли президент участие в торжествах.
Примечательно, в городе в рамках праздничных мероприятий также ожидают визит основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова.
По словам журналистов, центр города приводят в порядок. С 30 января до 3 февраля в городе ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, в частности того, что перевозит опасные грузы.
Также в городе, 1 и 2 февраля в Волгоградской области объявили выходными днями для работников бюджетных организаций. На 2 февраля в городе запланирован военный парад.
Напомним, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.