Президент рф владимир путин

Президент рф владимир путин вскоре приедет в Волгоград. В связи с этим, в городе запретили проезд грузовиков и сделали выходной для бюджетников.

Об этом пишет Meduza.

Приезд путина в Волгоград

Путин с 30 января по 5 февраля должен посетить Волгоград в честь празднования 80-летия победы в Сталинградской битве.

В то же время, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, уточнил, что Путин приедет в Волгоград на один день. Пока точно не понятно, примет ли президент участие в торжествах.

Примечательно, в городе в рамках праздничных мероприятий также ожидают визит основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам журналистов, центр города приводят в порядок. С 30 января до 3 февраля в городе ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, в частности того, что перевозит опасные грузы.

Также в городе, 1 и 2 февраля в Волгоградской области объявили выходными днями для работников бюджетных организаций. На 2 февраля в городе запланирован военный парад.

Напомним, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.