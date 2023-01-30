Волгоград активно готують до приїзду путіна, — ЗМІ
Президент рф володимир путін незабаром приїде до Волгограда. У зв'язку з цим у місті заборонили проїзд вантажівок та зробили вихідний для бюджетників.
Про це пише Meduza.
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Приїзд путіна до Волгограда
Путін з 30 січня до 5 лютого має відвідати Волгоград на честь святкування 80-річчя перемоги у Сталінградській битві.
Водночас прессекретар президента Дмитро Пєсков зі свого боку уточнив, що путін приїде до Волгограда на один день. Поки що точно не зрозуміло, чи візьме президент участь в урочистостях.
Примітно, у місті в рамках святкових заходів також очікують на візит засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та голови Чечні Рамзана Кадирова.
За словами журналістів, центр міста упорядковують. З 30 січня до 3 лютого у місті запровадили заборону на транзитний проїзд великовантажного та великогабаритного транспорту, зокрема того, що перевозить небезпечні вантажі.
Також у місті, 1 та 2 лютого у Волгоградській області оголосили вихідними днями для працівників бюджетних організацій. На 2 лютого у місті заплановано військовий парад.
Нагадаємо, що кремль не змінив своєї мети щодо України та готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути ініціативу у війні.