Президент рф володимир путін

Президент рф володимир путін незабаром приїде до Волгограда. У зв'язку з цим у місті заборонили проїзд вантажівок та зробили вихідний для бюджетників.

Про це пише Meduza.

Приїзд путіна до Волгограда

Путін з 30 січня до 5 лютого має відвідати Волгоград на честь святкування 80-річчя перемоги у Сталінградській битві.

Водночас прессекретар президента Дмитро Пєсков зі свого боку уточнив, що путін приїде до Волгограда на один день. Поки що точно не зрозуміло, чи візьме президент участь в урочистостях.

Примітно, у місті в рамках святкових заходів також очікують на візит засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та голови Чечні Рамзана Кадирова.

За словами журналістів, центр міста упорядковують. З 30 січня до 3 лютого у місті запровадили заборону на транзитний проїзд великовантажного та великогабаритного транспорту, зокрема того, що перевозить небезпечні вантажі.

Також у місті, 1 та 2 лютого у Волгоградській області оголосили вихідними днями для працівників бюджетних організацій. На 2 лютого у місті заплановано військовий парад.

Нагадаємо, що кремль не змінив своєї мети щодо України та готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути ініціативу у війні.