Уоллес посетил украинских военных, которые проходят подготовку в Британии
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил полигон, где украинские военные учатся воевать на танках Challenger 2. Уоллес отметил устойчивость и решительность военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.
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Встреча с украинцами
Глава минобороны Великобритании встретился с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение под руководством британских военных инструкторов.
Речь идет об обучении на британских танках Challenger 2, которые Великобритания передаст Вооруженным силам Украины.
Комментарий Уоллеса
Министр обороны Великобритании отметил украинских военных, обучающихся в Британии.
"Это чрезвычайно вдохновляет — быть свидетелем того, как украинские солдаты учатся на британских танках Challenger 2. Их устойчивость и решительность добиться успеха в освобождении своей страны являются мощным сигналом для россии", — подчеркнул Бен Уоллес.
Он отметил, что Британия и союзники продолжат оказывать всю необходимую Украине помощь столько, сколько потребуется.
Напомним, что в Британии на годовщину начала войны в Украине объявят общенациональную минуту молчания.
Фото: минобороны Великобритании