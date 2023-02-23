​​​​​​​Воллес відвідав українських військових, які проходять підготовку в Британії

Міністр оборони Британії зустрівся із воїнами ЗСУ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відвідав полігон, де українські військові навчаються воювати на танках Challenger 2. Воллес відзначив стійкість і рішучість військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України

Зустріч із українцями

Очільник міноборони Великої Британії зустрівся із українськими військовослужбовцями, які проходять навчання під керівництвом британських військових інструкторів.

Йдеться про навчання на британських танках Challenger 2, які Сполучене Королівство передасть Збройним силам України.

Коментар Воллеса

Міністр оборони Великої Британії відзначив українських військових, які навчаються у Британії.

"Це надзвичайно надихає — бути свідком того, як українські солдати навчаються на британських танках Challenger 2. Їхня стійкість і рішучість досягти успіху у звільненні своєї країни є потужним сигналом для росії", — наголосив Бен Воллес.

Він зазначив, що Британія і союзники продовжать надавати усю необхідну Україні допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, що У Британії на річницю початку війни в Україні оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання.

Фото: міноборони Великої Британії