"Они целовали мою задницу": Трамп анонсировал выход новой книги

Дональд Трамп анонсировал свою книгу. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей новой книги с письмами, фотографиями и комментариями.

Об этом пишут некоторые СМИ в Telegram.

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Книгу "Письма Трампу" можно будет приобрести с 25 апреля по цене 99 долларов за экземпляр, а с подписью экс-президента — за 399 долларов.

Как сообщает The Guardian, в книгу войдут письма, которые писали американскому политику другие знаменитости — от покойной британской королевы Елизаветы II до лидера КНДР Ким Чен Ына.

О своих респондентах он отзывается не слишком вежливо.

"Каждый из них целовал мою задницу", — заявил Трамп.

Переписка была личной и не предназначалась для посторонних глаз, но Трампа это не смущает. Однако скандальный республиканец никогда не церемонился со своими коллегами.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп судится со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном. Обвинив юриста в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и злонамеренных заявлений, Трамп пытается отсудить у Коэна 500 млн долларов.