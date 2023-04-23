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"Вони цілували мою дупу": Трамп анонсував вихід нової книжки

23 квітня 2023 01:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
"Вони цілували мою дупу": Трамп анонсував вихід нової книжки
Дональд Трамп анонсував свою книжку. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Колишній президент США Дональд Трамп анонсував вихід своєї нової книги з листами, фотографіями та коментарями.

Про це пишуть деякі ЗМІ в Telegram.

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Книжку "Листи Трампу" можна буде придбати з 25 квітня за ціною 99 доларів за екземпляр, а з підписом експрезидента — за 399 доларів.

Як повідомляє The Guardian, до книги увійдуть листи, які писали американському політику інші знаменитості — від покійної британської королеви Єлизавети II до лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про своїх респондентів він відгукується не надто ввічливо.

"Кожен з них цілував мою дупу", — заявив Трамп.

Листування було особистим і не призначалося для сторонніх очей, але Трампа це не бентежить. Проте скандальний республіканець ніколи не церемонився зі своїми колегами.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп судиться із своїм колишнім адвокатом Майклом Коеном. Звинувативши юриста у неналежному виконанні своїх обов’язків та зловмисних заяв, Трамп намагається відсудити у Коена 500 млн доларів.

 

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