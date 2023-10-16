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YouTube получил предостережение от ЕС за дезинформацию о войне в Израиле

16 октября 2023 12:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
YouTube получил предостережение от ЕС за дезинформацию о войне в Израиле
Видеохостинг YouTube. Фото: Android Police/YouTube Generic
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

ЕС выдал предостережение YouTube касательно дезинформации о Израильской войне. С платформы уже удалили десятки тысяч вредоносных видео.

Сообщает The Verge.

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Детали предостережения

Еврокомиссар Тьерри Бретон направил письмо генеральному директору Alphabet Сундару Пичаи, в котором напомнил ему о обязательстве компании предотвращать распространение незаконного контента и дезинформации на платформе YouTube о войне в Израиле, ссылаясь на закон ЕС о цифровых услугах.

"После террористических атак, совершенных ХАМАСом против Израиля, мы видим всплеск незаконного контента и распространяющейся в ЕС дезинформации через определенные платформы" — заявил Брентон.

По его мнению, YouTube обязан защищать детей и подростков в ЕС от насильственного контента на платформе, должен немедленно принимать меры в ответ на сообщения с ЕС и для борьбы с рисками дезинформации. Также Бретон напомнил о мерах против фейков по поводу предстоящих выборов в некоторых европейских странах.

Представитель YouTube Айви Чой заверил, что с платформы YouTube удалили десятки тысяч вредоносных видео и закрыли сотни каналов после разрушительных атак в Израиле и эскалации конфликта там.

"Наши команды круглосуточно работают, чтобы отслеживать вредоносные кадры, и остаются бдительными, чтобы быстро принять меры, если нужно, по всем типам содержимого, включая короткие видео и прямые трансляции", - добавил Айви Чой.

Напомним, касательно обострения на Ближнем Востоке страны Европейского союза выступили с общим заявлением. Они осудили действия боевиков группировки ХАМАС против Израиля и призвали освободить заложников. Заявление согласовали 27 стран-участниц ЕС.

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