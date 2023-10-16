YouTube отримав попердження від ЄС за дезінформацію про війну в Ізраїлі

Відеохостинг YouTube. Фото: Android Police/YouTube Generic

ЄС видав застереження YouTube стосовно дезінформації про Ізраїльську війну. З платформи вже видалили десятки тисяч шкідливих відео.

Про це повідомляє The Verge.

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Деталі застереження

Єврокомісар Тьєррі Бретон надіслав листа генеральному директорові Alphabet Сундару Пічаї, в якому нагадав йому про зобов’язання компанії запобігати поширенню незаконного контенту та дезінформації на платформі YouTube про війну в Ізраїлі, посилаючись на закон ЄС про цифрові послуги.

"Після терористичних атак, здійснених ХАМАСом проти Ізраїлю, ми бачимо сплеск незаконного контенту та дезінформації, що поширюється в ЄС через певні платформи" — заявив Брентон.

Given the extensive reach of #YouTube, recalling the precise obligations of the #DSA in the context of the terrorist attacks by Hamas against Israel and disinformation around elections ⤵️ pic.twitter.com/82UXy3a8Dc — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 13, 2023

На його погляд, YouTube зобов’язаний захищати дітей та підлітків у ЄС від насильницького контенту на платформі, повинен негайно вживати заходів у відповідь на повідомлення з ЄС та для боротьби з ризиками дезінформації. Також Бретон нагадав про заходи проти фейків щодо майбутніх виборів у деяких європейських країнах.

Речник YouTube Айві Чой запевнив, що з платформи YouTube видалили десятки тисяч шкідливих відео та закрили сотні каналів після руйнівних атак в Ізраїлі та ескалації конфлікту там.

"Наші команди цілодобово працюють, щоб відстежувати шкідливі кадри, і залишаються пильними, щоб швидко вжити заходів, якщо потрібно, щодо всіх типів вмісту, включаючи короткі відео та прямі трансляції", — додав Айві Чой.

Нагадаємо, щодо загострення на Близькому Сході країни Європейського союзу виступили із спільною заявою. Вони засудили дії бойовиків угруповання ХАМАС проти Ізраїлю та закликали звільнити заручників. Заяву погодили 27 країн-учасниць ЄС.