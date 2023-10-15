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Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами, — пресс-секретарь МИД

15 октября 2023 00:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами, — пресс-секретарь МИД
Спикер МИД Украины Олег Николенко
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины вылетел из Тель-Авива в Бухарест. Из страны, где идет война, удалось вывезти, в частности, 63 детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

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По словам пресс-секретаря МИД Олега Николенко, первым рейсом из Израиля удалось вывезти 207 украинцев, среди которых 63 детей.

Сообщение Олега Николенка

Следующий рейс планируется на завтра, 15 октября, в Румынию. Планируется вывезти 155 украинцев.

Напомним, израильские военнослужащие заявили, что сейчас проводят подготовку к "следующим этапам войны" против боевиков ХАМАС. Это могут быть "удары из воздуха, моря и земли" вместе с "значительными наземными операциями".

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