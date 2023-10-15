З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс з українцями, — речник МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко

Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста. З країни, де триває війна вдалося вивезти, зокрема, 63 дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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За словами речника МЗС Олега Ніколенка, першим рейсом з Ізраїлю вдалося вивезти 207 українців, серед яких 63 дітей.

Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до Румунії. Планується вивезти 155 українців.

Нагадаємо, ізраїльські військовослужбовці заявили, що наразі проводять підготовку до "наступних етапів війни" проти бойовиків ХАМАС. Це можуть бути "удари з повітря, моря та землі" разом із "значними наземними операціями".