Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс з українцями, — речник МЗС arrow

З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс з українцями, — речник МЗС

15 жовтня 2023 00:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
З Ізраїлю вилетів перший евакуаційний рейс з українцями, — речник МЗС
Речник МЗС України Олег Ніколенко
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України вилетів із Тель-Авіва до Бухареста. З країни, де триває війна вдалося вивезти, зокрема, 63 дітей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Читайте також:

Евакуація українців з Ізраїлю

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, першим рейсом з Ізраїлю вдалося вивезти  207 українців, серед яких 63 дітей. 

Допис Олега Ніколенка

Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до Румунії. Планується вивезти 155 українців.

Нагадаємо, ізраїльські військовослужбовці заявили, що наразі проводять підготовку до "наступних етапів війни" проти бойовиків ХАМАС. Це можуть бути "удари з повітря, моря та землі" разом із "значними наземними операціями".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз