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Из Румынии выехали 40 сотрудников посольства РФ

2 июля 2023 09:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из Румынии выехали 40 сотрудников посольства РФ
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Румынию покинули 40 сотрудников российского посольства. Они вылетели из Бухареста по специальному рейсу, организованному Кремлем после приказа МИД Румынии о сокращении дипломатического присутствия РФ в стране.

Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Румынии.

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Как сообщает МИД, около 40 сотрудников диппредставительства России в Бухаресте вместе с членами их семей покинули территорию Румынии на борту гражданского самолета российской авиакомпании.

"Эта мера отражает выполнение решения румынской стороной в течение указанного срока в соответствии с процедурами, которые используются другими государствами-членами ЕС в подобных ситуациях", — подчеркивают в ведомстве.

Румынские власти также напомнили, что решение страны о сокращении персонала дипломатического представительства Российской Федерации в Бухаресте отражает текущий уровень двусторонних отношений в контексте развязывания РФ агрессивной войны против Украины.

Напомним, что 1 июня президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Румынии по евроатлантической интеграции Украины. Вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом была подписана Декларация о поддержке Румынией в отношении Украины в ЕС.

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