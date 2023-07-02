Из Румынии выехали 40 сотрудников посольства РФ
Румынию покинули 40 сотрудников российского посольства. Они вылетели из Бухареста по специальному рейсу, организованному Кремлем после приказа МИД Румынии о сокращении дипломатического присутствия РФ в стране.
Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Румынии.
Что известно об отъезде сотрудников посольства РФ из Румынии
Как сообщает МИД, около 40 сотрудников диппредставительства России в Бухаресте вместе с членами их семей покинули территорию Румынии на борту гражданского самолета российской авиакомпании.
"Эта мера отражает выполнение решения румынской стороной в течение указанного срока в соответствии с процедурами, которые используются другими государствами-членами ЕС в подобных ситуациях", — подчеркивают в ведомстве.
Румынские власти также напомнили, что решение страны о сокращении персонала дипломатического представительства Российской Федерации в Бухаресте отражает текущий уровень двусторонних отношений в контексте развязывания РФ агрессивной войны против Украины.
Напомним, что 1 июня президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Румынии по евроатлантической интеграции Украины. Вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом была подписана Декларация о поддержке Румынией в отношении Украины в ЕС.