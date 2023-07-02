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З Румунії виїхали 40 співробітників посольства РФ

2 липня 2023 09:26
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З Румунії виїхали 40 співробітників посольства РФ
Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Румунію залишили 40 співробітників російського посольства. Вони вилетіли з Бухареста спеціальним рейсом,  організованим Кремлем після наказу МЗС Румунії про скорочення дипломатичної присутності РФ  в країні.

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Румунії

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Як повідомляє МЗС, близько 40 співробітників диппредставництва Росії в Бухаресті разом з членами їхніх сімей покинули територію Румунії на борту цивільного літака російської авіакомпанії.

"Цей захід відображає виконання рішення румунською стороною протягом зазначеного терміну, відповідно до процедур, які використовуються іншими державами-членами ЄС у подібних ситуаціях", — наголошують у відомстві.

Румунська влада також нагадала, що рішення країни про скорочення персоналу дипломатичного представництва Російської Федерації в Бухаресті відображає поточний рівень двосторонніх відносин, в контексті розв'язання РФ агресивної війни проти України.

Нагадаємо, що 1 червня президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Румунії щодо євроатлантичної інтеграції України. Разом із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом було підписано Декларацію про підтримку Румунією щодо України в ЄС.

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