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За миграционное "оскорбление" Рим требует от Парижа более четких извинений, — Reuters

8 мая 2023 01:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
За миграционное "оскорбление" Рим требует от Парижа более четких извинений, — Reuters
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Официальный Рим — недоволен. Ему мало тех извинений, которые принес ему Париж после того, как французский министр обвинил Рим в неправильном урегулировании кризиса с мигрантами. Требует еще.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Сообщает агентство Reuters.

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"Я надеюсь, что французское правительство изменит свою позицию и принесет извинения, которые будут противоположными позиции, которую занял министр внутренних дел. Я буду рад их принять" — отметил министр.

Причина недовольства

На минувшей неделе министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что премьер-министр Италии Джорджия Мэлони "не смогла решить миграционные проблемы, с которыми она была избрана". Он добавил, что Мэлони "лгала" избирателям, что она может положить конец миграционному кризису.

Слова министра вызвали значительный резонанс в итальянских СМИ. Глава МИД Италии потребовал от Франции извинений за оскорбление "всех итальянцев и премьер-министра"и даже отменил запланированную поездку в Париж.

Острый вопрос

Иммиграция остается острой темой в отношениях между Францией и Италией, чьи видения мира походили под руководством Марио Драги, но разошлись после того, как в октябре к власти пришло правительство Мелони.

Напомним, Украина и Италия планируют расширить сотрудничество в области обороны. В ходе визита правительственной делегации в Италию премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетил оборонное предприятие Rheinmetall Italia SpA, специализирующееся на производстве современных систем ПВО.

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