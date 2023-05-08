За міграційну "образу" Рим вимагає від Парижа чіткіших вибачень, — Reuters

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Фото: REUTERS

Офіційний Рим — незадоволений. Йому замало тих вибачень, які приніс йому Париж після того, як французький міністр звинуватив Рим у неправильному врегулюванні кризи з мігрантами. Вимагає ще.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Повідомляє агенція Reuters.

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"Я сподіваюся, що французький уряд змінить свою позицію і принесе вибачення, які будуть протилежними до позиції, яку зайняв міністр внутрішніх справ. Я буду радий їх прийняти" — зазначив міністр.

Причина невдоволення

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні "не змогла вирішити міграційні проблеми, з якими вона була обрана". Він додав, що Мелоні "брехала" виборцям, що вона може покласти край міграційній кризі.

Слова міністра викликали значний резонанс в італійських ЗМІ. Очільник МЗС Італії зажадав від від Франції вибачень за образу "всіх італійців і прем'єр-міністра" і навіть скасував заплановану поїзку до Парижа.

Гостре питання

Імміграція залишається гострою темою у відносинах між Францією та Італією, чиї бачення світу були схожими під керівництвом Маріо Драгі, але розійшлися після того, як у жовтні до влади прийшов уряд Мелоні.

Нагадаємо, Україна та Італія планують розширити співпрацю в оборонній галузі. Під час візиту урядової делегації до Італії прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідав оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві сучасних систем ППО.