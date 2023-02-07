Николенко возразил слухи о гибели двух украинцев в результате землетрясения

Гибель двух украинцев в Турции в результате землетрясения не подтвердилась
В Турции нашли живыми двух украинцев, которых считали погибшими в результате землетрясения. Их достали из-под развалин дома.
Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.
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"Граждане Украины — живы! К счастью, по проверенной информации, два гражданина Украины, считавшиеся погибшими в турецком городе Хатай, были спасены из-под руин дома. Слава Господу Богу!" — пишет Боднар.
Землетрясение в Турции
По состоянию на данный момент известно, что количество жертв в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии составляет более 6200 человек. Повторные толчки, низкие температуры и поврежденные дороги препятствуют усилиям по преодолению чрезвычайной гуманитарной ситуации.
К вечеру вторника количество погибших в Турции и Сирии превысило 6200 человек. Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что более 4500 человек погибли и около 26 тысяч получили ранения.
Неизвестно, какое количество людей остается под завалами, а попытки найти выживших были сведены на нет из-за холода и разрушения инфраструктуры. Плохая связь и поврежденные дороги между некоторыми из наиболее пострадавших городов на юге Турции, где проживают миллионы людей, также мешали спасательным группам.
Напомним, ранее появилась информация, что из-за разрушительных землетрясений в Турции могли погибнуть двое украинцев. Еще четверо граждан Украины получили ранения.