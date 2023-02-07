Ніколенко заперечив чутки про загибель двох українців внаслідок землетрусу

Наслідки землетрусу у Туреччині

У Туреччині знайшли живими двох українців, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу. Їх дістали з-під руїн будинку.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Громадяни України — живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку. Хвала Господу Богу!" — пише Боднар.

Землетрус у Туреччині

Станом на цю хвилину відомо, що кількість жертв внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії становить понад 6200 людей. Повторні поштовхи, низькі температури та пошкоджені дороги перешкоджають зусиллям із подолання надзвичайної гуманітарної ситуації.

До вечора вівторка кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 6200 осіб. Агентство з питань надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило, що понад 4500 людей загинули і близько 26 тисяч отримали поранення.

Невідомо, яка кількість людей наразі залишається під завалами, а спроби знайти тих, хто вижив, були зведені нанівець через холод та руйнування інфраструктури. Поганий зв'язок та пошкоджені дороги між деякими з найбільш постраждалих міст на півдні Туреччини, де проживають мільйони людей, також заважали рятувальним групам.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що через руйнівні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців. Ще четверо громадян України отримали поранення.