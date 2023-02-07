Ніколенко заперечив чутки про загибель двох українців внаслідок землетрусу

Загибель двох українців у Туреччині внаслідок землетрусу не підтвердилася
У Туреччині знайшли живими двох українців, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу. Їх дістали з-під руїн будинку.
Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.
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"Громадяни України — живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку. Хвала Господу Богу!" — пише Боднар.
Землетрус у Туреччині
Станом на цю хвилину відомо, що кількість жертв внаслідок руйнівного землетрусу у Туреччині та Сирії становить понад 6200 людей. Повторні поштовхи, низькі температури та пошкоджені дороги перешкоджають зусиллям із подолання надзвичайної гуманітарної ситуації.
До вечора вівторка кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 6200 осіб. Агентство з питань надзвичайних ситуацій Туреччини повідомило, що понад 4500 людей загинули і близько 26 тисяч отримали поранення.
Невідомо, яка кількість людей наразі залишається під завалами, а спроби знайти тих, хто вижив, були зведені нанівець через холод та руйнування інфраструктури. Поганий зв'язок та пошкоджені дороги між деякими з найбільш постраждалих міст на півдні Туреччини, де проживають мільйони людей, також заважали рятувальним групам.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що через руйнівні землетруси у Туреччині могли загинути двоє українців. Ще четверо громадян України отримали поранення.