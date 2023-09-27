Смерть командующего Черноморским флотом РФ: в США отказались комментировать события

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: REUTERS/Leah Millis

В Белом Доме знают об ударе по Черноморскому флоту РФ от Украины. Однако комментировать возможную гибель командующего российским флотом там отказались.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявили, что знают о соответствующих сообщениях об ударе по Черноморскому флоту РФ от Украины. Однако там отказались комментировать возможную гибель командующего российским флотом Виктора Соколова.

"Мы знаем о сообщениях от Украины, и, конечно, знаем о видео, однако подтвердить эту информацию США не могут, поскольку не было официальных заявлений", — сказала Карин Жан-Пьер.

Что предшествовало

В понедельник, 25 сентября, Вооруженным силам Украины удалось нанести точный удар по штабу Черноморского флота РФ. В результате атаки погибли 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены.

Россия всеми способами пытается скрыть смерть Виктора Соколова и "воскрешает" его. Так, было опубликовано фото с заседания министра обороны РФ Сергея Шойгу, где якобы находится командир Черноморского флота. Поэтому Силы специальных операций ищут подтверждение успешной ликвидации Соколова.

Следует отметить, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

Напомним, в Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России.