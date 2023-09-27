Загибель командуючого Чорноморським флотом РФ: у США відмовились коментувати події

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Фото: REUTERS/Leah Millis

У Білому Домі знають про удар по Чорноморському флоту РФ від України. Однак коментувати можливу загибель командуючого російським флотом там відмовились.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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В адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявили, що знають про відповідні повідомлення про удар по Чорноморському флоту РФ від України. Однак там відмовились коментувати можливу загибель командувача російського флоту Віктора Соколова.

"Ми знаємо про повідомлення від України, і, звісно, знаємо про відео, проте підтвердити цю інформацію США не можуть, оскільки не було офіційних заяв", — сказала Карін Жан-П’єр.

Що передувало

У понеділок, 25 вересня, Збройним силам України вдалось завдати влучного удару по штабу Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки загинуло 34 офіцери, серед них командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено.

Росія всіма способами намагається приховати смерть Віктора Соколова і "воскрешає" його. Так, було опубліковано фото із засідання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, де нібито присутній командир Чорноморського флоту. Тож Сили спеціальних операцій шукають підтвердження успішної ліквідації Соколова.

Варто зазначити, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.

Нагадаємо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії.