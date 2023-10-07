Угроза эскалации в Украине бледнеет по сравнению с риском победы Путина, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил понимание того, что руководство Германии обеспокоено возможной эскалацией ситуации в результате поставок Украине новых видов вооружения. При этом он убежден, что победа России в войне против Украины будет нести еще худшие последствия и будет побуждать Путина к новой агрессии.

Об этом Столтенберг рассказал в интервью Welt am Sonntag.

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Победа Путина недопустима

"Я понимаю обеспокоенность, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но этот риск бледен по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну. Если Путин выиграет войну в Украине, он, вероятно, снова применит силу", — говорится в сообщении.

Это заявление было ответом на отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. Это обусловлено тем, что Шольц опасается эскалации войны и втягивания самой Германии в нее.

Столтенберг приветствовал инициативу Германии

Столтенберг положительно отреагировал на объявление Германии об отправке еще одной системы противовоздушной обороны Patriot в Украину.

Он выразил оговорку, что этой зимой снова стоит будет ожидать большее количество российских атак на украинскую энергосистему.

"Противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней", — убежден Столтенберг.

Прогресс важнее скорости

Генсек НАТО высоко оценил результаты продолжающегося с начала июня контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Украинские силы вернули себе территорию, и у них есть импульс. Прогресс важнее скорости. Украина движется вперед, медленно, но уверенно. Каждый метр, который отвоевывает Украина — это также и теряемый Россией метр. Россия потеряла военную мощь, она экономически слабее и политически изолирована", — отметил генсек НАТО.

Ранее мы сообщали, что в НАТО заявили , что оружие для Украины является путем мира. В Альянсе отметили, что без сильного военно-промышленного комплекса нет сильных оборонных мощностей.