Загроза ескалації в Україні блідне у порівнянні з ризиком перемоги Путіна, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг висловив розуміння того, що керівництво Німеччини занепокоєне можливою ескалацією ситуації внаслідок постачання Україні нових видів озброєння. При цьому він переконаний, що перемога Росії у війні проти України нестиме ще гірші наслідки та спонукатиме Путіна до нової агресії.

Про це Столтенберг розповів в інтерв'ю Welt am Sonntag.

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Перемога Путіна неприпустима

"Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе ризик ескалації, але цей ризик блідне у порівнянні з тим, що ми дозволимо Путіну виграти цю війну. Якщо Путін виграє війну в Україні, він, ймовірно, знову застосує силу", — говориться у повідомленні.

Ця заява була відповіддю на відмову канцлера ФРН Олафа Шольца надавати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Це зумовлено тим, що Шольц побоюється ескалації війни та втягування самої Німеччини в неї.

Столтенберг привітав ініціативу Німеччини

Столтенберг позитивно відреагував на оголошення Німеччини про відправку ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot в Україну.

Він висловив застереження, що цієї зими знову варто буде очікувати на більшу кількість російських атак на українську енергосистему.

"Протиповітряна оборона має вирішальне значення для порятунку українських життів", — переконаний Столтенберг.

Прогрес важливіший за швидкість

Генсек НАТО високо оцінив результати контрнаступу Збройних сил України, який триває з початку червня.

"Українські сили повернули собі територію, і у них є імпульс. Прогрес важливіший за швидкість. Україна рухається вперед, повільно, але впевнено. Кожен метр, який відвойовує Україна — це також і метр, який втрачає Росія. Росія втратила військову міць, вона економічно слабша і політично ізольована", — зазначив генсек НАТО.

Раніше ми повідомляли, що в НАТО заявили, що зброя для України є шляхом до миру. В Альянсі зазначили, що без сильного військово-промислового коплексу немає сильних оборонних потужностей.