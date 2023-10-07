Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Загроза ескалації в Україні блідне у порівнянні з ризиком перемоги Путіна, — Столтенберг arrow

Загроза ескалації в Україні блідне у порівнянні з ризиком перемоги Путіна, — Столтенберг

7 жовтня 2023 13:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Загроза ескалації в Україні блідне у порівнянні з ризиком перемоги Путіна, — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг висловив розуміння того, що керівництво Німеччини занепокоєне можливою ескалацією ситуації внаслідок постачання Україні нових видів озброєння. При цьому він переконаний, що перемога Росії у війні проти України нестиме ще гірші наслідки та спонукатиме Путіна до нової агресії.

Про це Столтенберг розповів в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Читайте також:

Перемога Путіна неприпустима

"Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе ризик ескалації, але цей ризик блідне у порівнянні з тим, що ми дозволимо Путіну виграти цю війну. Якщо Путін виграє війну в Україні, він, ймовірно, знову застосує силу", — говориться у повідомленні.

Ця заява була відповіддю на відмову канцлера ФРН Олафа Шольца надавати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus. Це зумовлено тим, що Шольц побоюється ескалації війни та втягування самої Німеччини в неї.

Столтенберг привітав ініціативу Німеччини

Столтенберг позитивно відреагував на оголошення Німеччини про відправку ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot в Україну. 

Він висловив застереження, що цієї зими знову варто буде очікувати на більшу кількість російських атак на українську енергосистему.

"Протиповітряна оборона має вирішальне значення для порятунку українських життів", — переконаний Столтенберг.

Прогрес важливіший за швидкість

Генсек НАТО високо оцінив результати контрнаступу Збройних сил України, який триває з початку червня.

"Українські сили повернули собі територію, і у них є імпульс. Прогрес важливіший за швидкість. Україна рухається вперед, повільно, але впевнено. Кожен метр, який відвойовує Україна — це також і метр, який втрачає Росія. Росія втратила військову міць, вона економічно слабша і політично ізольована", — зазначив генсек НАТО.

Раніше ми повідомляли, що в НАТО заявили, що зброя для України є шляхом до миру. В Альянсі зазначили, що без сильного військово-промислового коплексу немає сильних оборонних потужностей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Як скромний бельгієць. Скільки заробляв міністр оборони Резніков

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз